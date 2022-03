Número três do mundo, a temporada de Alexander Zverev continua longe de justificar esse estatuto e o alemão foi do torneio de Indian Wells na última madrugada, ao perder frente a Tommy Paul (número 39 do ranking ATP).

No Masters 1000 da Califórnia, o tenista de 24 anos caiu na segunda ronda com uma derrota por 2-1. Paul venceu o primeiro set, por 6-2, mas Sascha empatou a seguir, por 6-4. O derradeiro set foi decidido no tie-break e aí o norte-americano triunfou por 7-2.

Depois da derrota na quarta ronda do Australian Open e da desqualificação em Acapulco por comportamento violento, Zverev caiu novamente com estrondo, numa época que para já está muito aquém das expectativas.