Um dia depois de ter conquistado o Masters de Madrid, de forma categória, Carlos Alcaraz foi recebido em festa no regresso a casa.

O jovem tenista decidiu mesmo ir à varanda de casa, na localidade de El Palmar, em Murcia, para mostrar o troféu conquistado na capital espanhola.

Carlos Alcaraz é a figura do momento no mundo do ténis. Para conquistar o torneio de Madrid eliminou Novak Djokovic e Rafael Nadal de forma clara. Já nesta segunda-feira subiu ao sexto lugar do ranking, sendo que há um ano estava fora do top-100.

Veja a festa no regresso de Alcaraz a casa: