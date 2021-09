Novak Djokovic emocionou-se após a derrotas frente a Daniil Medvedev na final do US Open. Caso tivesse ganho, o tenista sérvio seria o primeiro, desde 1969, a conquistar os quatro «majors» no mesmo ano, já que em 2021 já venceu o Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon.

No final do jogo, o público aplaudiu e gritou o nome de Djokovic, que não conteve a emoção e ficou em lágrimas.

A emoção manteve-se no momento em que agradeceu o apoio do público. «Mesmo tendo não tenho ganho o jogo, o meu coração está cheio de alegria e sou o homem mais feliz do mundo porque vocês me fizeram sentir muito especial. Obrigado por tudo o que fizeram por mim esta noite», afirmou Djokovic.

Na conferência de imprensa, Djokovic voltou a emocionar-se. «Parte de mim está triste, é difícil engolir esta derrota, considerando o que estava em jogo», afirmou, reconhecendo: «Ele jogou muito bem. Colocou muito bem a bola onde quis. Eu tentei, fiz o meu jogo, mas as minhas pernas não estavam lá.»

«Estou aliviado, contente por isto ter terminado. Todas as expectativas para o torneio, toda a pressão mental e emocional com a qual tive de lidar nas últimas semanas foi demais. Estou feliz por ter terminado e ao mesmo tempo sinto tristeza, desapontamento, mas também gratidão pelo apoio do público.»