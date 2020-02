O Sporting de Braga venceu este sábado os japoneses do Tokyo Verdy por 7-2, resultado que garantiu o apuramento para a final do Mundialito de clubes de futebol de praia, que decorre em Moscovo, na Rússia.

O atual campeão europeu e mundial vai defrontar, no jogo decisivo pelo título, o vencedor do encontro que opõe, ainda este sábado, o Spartak Moscovo e o Lokomotiv Moscovo.

Léo Martins abriu o marcador no primeiro minuto de jogo. Aos cinco e aos seis, respetivamente, Bruno Xavier e Bruno Torres ampliaram a vantagem portuguesa para 3-0. No minuto seguinte, o Tokyo reduziu para Mateusinho e Bê Martins fez o 4-1 ainda no primeiro período, no oitavo minuto de jogo.

No segundo período, Bê Martins e Bokinha, respetivamente aos 17 e 23 minutos, aumentaram a vantagem do Sp. Braga para 6-1. Catarino reduziu para 6-2 ainda nesse período, ao minuto 24. O golo final surgiu já com o Sp. Braga a gerir a vantagem, no terceiro período, ao minuto 36, por Filipe Silva.