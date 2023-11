Portugal terminou os Mundiais de trampolins com o segundo lugar no concurso completo, prova que foi ganha pelos Estados Unidos. A seleção nacional despediu-se da competição com três medalhas conquistadas, bem como uma vaga nos Jogos Olímpicos no trampolim individual masculino.

Os Estados Unidos venceram o concurso completo, com 29 pontos, os mesmos de Portugal, tendo a Grã-Bretanha terminado no terceiro lugar, com 26 pontos.

A prova, com um exercício em cada especialidade, começou com Sofia Correia a garantir três pontos no trampolim individual. Mariana Cascalheira somou um ponto no tumbling feminino, Tiago Romão juntou mais quatro no duplo mini-trampolim, tantos quanto Diogo Abreu no trampolim individual. No tumbling, Vasco Peso somou quatro pontos, tendo Diana Gago atingido o máximo de cinco pontos no duplo mini-trampolim, enquanto no trampolim sincronizado Mariana Carvalho e Catarina Nunes somaram três pontos e Diogo Abreu e Pedro Ferreira cinco.

Ainda neste domingo, numa final de trampolim masculino individual com a presença inédita de dois portugueses, Gabriel Albuquerque foi quarto e Pedro Ferreira terminou no sétimo lugar.

Além do concurso completo, Portugal conseguiu em Birmingham a medalha de prata na prova feminina por equipas de duplo mini-trampolim e a de bronze na competição individual masculina de mini-trampolim, ganha por Tiago Romão.