O Benfica anunciou a renovação de contrato com Hugo Gaspar, capitão da equipa de voleibol.

A caminho dos 41 anos (que completa em setembro), o voleibolista vai para a 14.ª temporada de águia ao peito.

«É uma alegria muito grande. Estou satisfeito por reconhecerem o meu papel no voleibol do Benfica e no próprio Benfica», diz Hugo Gaspar, em declarações reproduzidas pelo clube.

Já com 451 jogos realizados pelo Benfica, Hugo Gaspar soma 27 títulos festejados ao serviço do emblema encarnado.

De recordar que, paralelamente ao voleibol, Hugo Gaspar exerce medicina, o que já motivou uma reportagem do Maisfutebol.