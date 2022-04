A Fonte do Bastardo venceu o Sporting por 3-0 no jogo 3 das meias-finais do campeonato nacional de voleibol e está a uma vitória da final da prova, onde já está o campeão nacional Benfica.

A jogar em casa, a equipa açoriana «vingou» a derrota, também caseira, de há dois dias e impôs-se com os parciais de 25-19, 25-16 e 25-23.

A Fonte do Bastardo lidera agora a série com o Sporting por 2-1. As duas equipas equipas voltam a defrontar-se no próximo sábado, 9 de abril, na ilha Terceira. Se os leões ganharam, a meia-final decide-se na «negra» em Lisboa.