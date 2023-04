Wallace de Souza, voleibolista brasileiro, foi suspenso da seleção durante o período de um ano por ter perguntado aos seguidores nas redes sociais, através de uma sondagem, se disparariam contra Lula da Silva, presidente do Brasil.

Além da punição de um ano aplicada pelo Comité de Ética do Comité Olímpico Brasileiro, Wallace está ainda afastado de todas as atividades durante 90 dias sob a justificação de que as declarações proferidas «promovem e incitam à violência». O Cruzeiro, clube que representa, também o suspendeu por tempo indeterminado.

Wallace de Souza, que fez parte da equipa do Brasil que conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio 2016, já estava suspenso preventivamente desde 3 de fevereiro, data a partir da qual passa a contar o castigo.

O jogador de 35 anos é um conhecido apoiante do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.