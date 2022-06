Miguel Maia foi apresentado como o novo treinador da Académica de Espinho, equipa de voleibol que representou enquanto jogador.

O agora treinador assumiu ser «um orgulho e uma felicidade» assumir o comando técnico do emblema de Espinho, mostrando-se empenhado em continuar a «desenvolver o bom trabalho» da equipa técnica anterior.

«Sei da responsabilidade do cargo, pela história do clube, pela ligação que tenho à cidade e à instituição, mas, também, por pegar numa equipa que teve resultados fantásticos nos últimos dois anos, fruto do trabalho desenvolvido pela equipa técnica anterior», escreveu Miguel Maia, nas suas redes sociais.

Aos 51 anos, o mais bem-sucedido e titulado voleibolista português, garante estar empenhado em ajudar o clube a «desenvolver um bom trabalho, a praticar um bom voleibol e a cativar cada vez mais jovens a praticar a modalidade, a ter ambição em chegar aos seniores».

Maia regressou à Académica de Espinho na época passada ainda como jogador, clube onde começou a jogar, em 1977, e no qual conquistou os primeiros títulos: da segunda divisão, em 1987/88, e da primeira, em 1989/90.

Miguel Maia deixou ainda uma garantia: «Haverá sempre lugar para os talentos da nossa formação, e a encherem o pavilhão».