A Polónia é a nova campeã europeia de voleibol. A seleção polaca venceu a final da competição, em Roma, e voltou a sentar-se no lugar mais alto da Europa, 14 anos depois de o ter feito pela última vez.

Perante a lotação esgotada do Palácio dos Desportos, em Roma, os líderes do ranking mundial e detentores da Liga das Nações venceram precisamente a Itália, que se apresentava como campeã em título e anfitriã do Campeonato da Europa, em três sets apenas, com os parciais de 25-20, 25-21 e 25-23.

A Polónia vingou-se da derrota na derrota na final do Mundial 2022.