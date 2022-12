As seleções portuguesas de voleibol ficaram a conhecer esta terça-feira os adversários nas competições europeias.

Inserida no Golden League, a equipa masculina vai defrontar Turquia, Dinamarca e Roménia, no Grupo A. Já na Silver League, a formação feminina terá Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé como adversários, no Grupo A.

O selecionador nacional masculino, João José, reagiu ao sorteio salientando a competitividade do grupo, alertando para a qualidade da Roménia, vencedora da Silver League deste ano.

«É um grupo muito competitivo e iremos defrontar novamente a Turquia, que podemos considerar uma das favoritas. A Roménia e a Dinamarca são duas equipas ambiciosas, em ascensão, e não podemos esquecer que os romenos foram os vencedores da Silver League no ano passado», analisou o técnico luso, citado pela assessoria de imprensa de Federação Portuguesa de Voleibol.

Já o selecionador feminino, Hugo Silva, abordou a urgência em chegar à Golden League, a principal liga europeia mundial.

«Sejam quais forem as equipas do grupo, a nossa seleção precisa sempre de jogar e, como é óbvio, quer ganhar esses mesmos jogos para voltar a chegar às finais da competição. Temos obrigatoriamente de lá chegar! Ao mesmo tempo, lamentamos o facto de não podermos estar a jogar a outro nível para assim elevarmos mais rapidamente a nossa qualidade competitiva. É urgente chegar a uma Golden League», avaliou.

A fase de grupos de ambas as competições decorre entre 27 de maio e 25 de junho.