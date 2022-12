A equipa de voleibol do Benfica destacou-se no primeiro lugar do campeonato de voleibol depois de bater o Castêlo da Maia por 3-0, tirando proveito do deslize do Fonte Bastardo em Leixões (1-3), na primeira jornada da série dos primeiros.

Os bicampeões nacionais venceram o Castêlo da Maia pelos parciais de 25-11, 25-14 e 25-18, resultado que lhes permitiu destacarem-se no primeiro lugar, com 10 pontos, face à derrota do Fonte Bastardo que, depois de terminar a primeira fase invicto, escorregou logo na primeira ronda da segunda fase, em Matosinhos.

A equipa açoriana ainda venceu o primeiro set por 25-22, mas depois perdeu os seguintes por 23-25, 22-25 e 23-25.

Nos jogos deste sábado, destaque ainda para a vitória do Sporting em Guimarães por 3-0 (19-25, 24-26, 17-25), resultado que permitiu aos leões também ultrapassarem os açorianos.

Classificação no arranque da segunda fase: Benfica, 10 pontos; Leixões, 9; Sporting, 8; Fonte Bastardo, 8; Esmoriz, 6 (menos um jogo.