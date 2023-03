O terceiro jogo das meias-finais do play-off do campeonato de voleibol entre o Fonte do Bastardo e o Sporting, nos Açores, não se realizou neste domingo «por impossibilidade física» dos leões, que não puderam comparecer em jogo.

De acordo com uma nota publicada no site, o Sporting, solicitou o adiamento do jogo, justificando o pedido com o facto de a equipa se ter deslocado «aos serviços de urgência da Ilha Terceira, por sintomas que indiciam uma intoxicação alimentar coletiva».

Os leões revelam, porém, que o adversário não aceitou o pedido de adiamento da partida.

«A partida que estava inicialmente agendada para este domingo foi cancelada e o Sporting já solicitou a remarcação do encontro, apelando à compreensão da Federação Portuguesa de Voleibol, dada a natureza da situação», lê-se no mesmo comunicado.

Já a Fonte do Bastardo anunciou nas suas redes sociais que o jogo não se realizou «por falta de comparência do Sporting».

Recorde-se que antes deste jogo, a meia-final do campeonato de voleibol está empatada 1-1, numa disputa à melhor de cinco jogos.