Obrigado a ganhar para evitar a eliminação nas meias-finais do campeonato nacional de voleibol, o Sporting bateu a Fonte do Bastardo no Pavilhão João Rocha e vai discutir no quinto jogo o acesso à final, onde já está o Benfica.

Os leões venceram a equipa açoriana por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-20 e 25-22 e empataram a eliminatória a dois.

O quinto jogo está marcado para 16 de abril na ilha da Terceira.