O judoca português Jorge Fonseca, campeão mundial de -100 kg, testou negativo no quarto despiste da covid-19, após três semanas de quarentena.



«O Jorge deu negativo e vai integrar já o estágio das seleções na próxima semana», revelou o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, à Lusa.



Também Wilsa Gomes, da categoria -57kg, tinha testado positivo na primeira bateria de exames realizados a 24 de junho, quando a FPJ se preparava para o primeiro estágio alargado da seleção. Tal como Jorge, também a judoca ficou em isolamento.



Decorridas três semanas, o resultado de Jorge Fonseca deu negativo, enquanto que Wilsa continua isolada, após mais um resultado positivo.



O estágio, em Coimbra, pretende preparar as seleções para um nível mais competitivo, depois de uma longa paragem, desde março, devido às restrições impostas ao treino e ao contacto, por força da pandemia de covid-19.



O recomeço das provas está agendado para setembro, com o grande prémio de Zagreb, nos dias 18 e 20, bem como o Campeonato Nacional, que se disputa a 26 e 27 do mesmo mês.