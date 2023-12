O médio do Moreirense, Gonçalo Franco, em declarações na flash interview da SportTV após o empate (0-0) frente ao Benfica, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Um jogo muito complicado, queríamos não perder, sabíamos das dificuldades que íamos ter. Conseguimos preparar-nos para os pontos fortes do Benfica, estou muito feliz pelo prémio [de melhor em campo], mas sem a equipa não seria possível.

A estratégia é sempre entrar para vencer, hoje conseguimos travar o atual campeão. Sabíamos das dificuldades, mas felizmente conseguimos travá-lo.

[Como fez para gerir o amarelo?] Faz parte, temos de saber gerir, estamos capacitados para jogar sob adversidade. Consegui gerir da melhor forma, estou muito feliz.

[O que se pode esperar do Moreirense e do Franco?] Do Franco podem esperar um jogador que dá sempre tudo, mesmo não jogando, apoio sempre os meus colegas, é isso que faz com que o grupo ande para a frente. Pensamos sempre jogo a jogo, há que pensar nos três pontos, não olhamos para a tabela classificativa. Estou muito feliz pela exibição da equipa.»