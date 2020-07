O treinador do Tondela, Natxo González, foi suspenso por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) depois de ter sido expulso no jogo com o Sp. Braga, da 33.ª jornada da Liga 2019/20.

O técnico espanhol falha assim a última jornada do campeonato, decisiva para os beirões, que lutam pela permanência na Liga. Natxo González disse «contra nós é sempre mais fácil», facto que levou o árbitro Artur Soares Dias a expulsá-lo.

O CD também multou o treinador em 2.104 euros.

Também o lateral Filipe Ferreira falha a última partida com o Moreirense, fora, por expulsão no jogo com o Sp. Braga.