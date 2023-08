João Camacho, jogador do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do FC Porto (1-2), na jornada inaugural da Liga:

O Moreirense marcou primeiro, o que faltou para somar pontos?

- Também há mérito do FC Porto, um pouco demérito nosso porque baixámos as linhas inconscientemente na segunda parte, mas entrámos bem no jogo, condicionámos o FC Porto que é uma grande equipa, que joga para ser campeão. O FC Porto, como é uma equipa muito perigosa na frente, fez dois golos e foi mais feliz do que nós no ataque.

Depois de uma época sem derrotas em casa, era importante somar um ponto?

- Queremos fazer deste estádio a nossa fortaleza em casa, como fizemos o ano passado na II Liga, mas sabemos que a realidade é diferente este ano, é I Divião, o FC Porto é candidato ao título e não conseguimos segurar o empate.

O que leva daqui?

- Toda a gente viu um Moreirense como uma equipa compacta, bem organizado e vai ser um osso duro de roer. Estamos aqui para isso, para lutar, para conseguir a manutenção o mais rápido possível.