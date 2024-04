Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Portimonense por 0-2, este domingo, em Portimão.

[Viu-o a falar com o Fabiano no final do jogo. Ficou triste por ele ter levado aquele amarelo que o coloca fora do próximo jogo?]

Sim. Triste porque ele fez um belíssimo jogo. Tem tido um crescimento muito bom na segunda volta: tem feito grandes jogos e é um menino muito acima da média e ele próprio tem essa noção e tem crescido em termos mentais.

Tem tido esse equilíbrio: já tinha quatro amarelos há alguns jogos. Acaba por levar um amarelo desnecessário, mas faz parte.

O Dinis está aí, também fez belíssimos jogos, e vai corresponder com toda a certeza.