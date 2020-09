O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, acredita que a equipa pode equilibrar o jogo diante do Benfica, este sábado. «Se o Benfica não estiver num dia bom e nós num dia fantástico e na plenitude das capacidades, o jogo pode ser equilibrado e poderemos conquistar pontos, que é o fundamental. Só essa ambição nos pode dar estabilidade para evoluirmos a todos os níveis e fazer um campeonato tranquilo», disse na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Moreirense conquistou pontos nas duas últimas deslocações à Luz, mas Ricardo Soares admite que «os anos anteriores pouco valem», já que «os treinadores e os jogadores são diferentes». Ainda assim, o técnico reconhece que a equipa de Moreira de Cónegos vai jogar «sem nada a perder».

O treinador dos minhotos comentou, ainda, o regresso de Jorge Jesus ao campeonato português. «As equipas falam dentro do campo sobre os seus treinadores. A competência do Jorge Jesus está por demais evidente e acaba por ser uma inspiração para todos os técnicos, porque é muito qualificado. Nós também queremos ser competentes, sempre com uma insatisfação muito grande da minha parte em ser melhor constantemente», assumiu.

O Moreirense tem cinco jogadores lesionados e o técnico admite que «precisava de mais características para ir a jogo e mexer na equipa», embora esteja confiante em «fazer mais com menos».

Na projeção para esta temporada, Ricardo Soares apontou à «margem de progressão muito grande» da formação de Moreira de Cónegos. O técnico mostrou-se agradado por orientar uma equipa com «uma sustentabilidade muito boa nos vários momentos do jogo» e, ainda, um «conhecimento grande» das ideias do treinador.

Depois da vitória, em casa, sobre o Farense, por 2-0, o Moreirense defronta o Benfica, este sábado, pelas 18h30.