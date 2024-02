O defesa-central do Moreirense, Maracás, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota na receção ao Sporting (2-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[Entrada em jogo a sofrer] «O golo no início condicionou muito, o que tínhamos planeado. No geral a equipa portou-se bem, fizemos um bom jogo dentro do possível. Sabíamos que íamos defrontar a melhor equipa do campeonato. O golo condicionou muito.

Temos de valorizar o carácter da nossa equipa, à medida que o tempo passou o Moreirense foi-se estabelecendo. Há que valorizar o que fizemos hoje. Vamos para o próximo.

[Sobre Gyökeres?] Preparámo-nos bem para o que vinha do lado do Sporting, sabíamos que o avançado deles está numa grande forma. Estivemos bem, no geral.»