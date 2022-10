Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória (3-2) frente ao Boavista:

«Foi uma entrada boa da nossa parte, depois dos primeiros dez minutos fomos melhores com bola. Conseguimos chegar à vantagem e criámos mais duas ou três oportunidades, mas depois pusemo-nos um pouco a jeito, fruto de alguma falta de experiência nossa. A falta do golo era evitável e depois temos de ser mais rigorosos a defender. Ao intervalo tentei passar tranquilidade e para nunca entrarem no futebol direto. Estávamos a ter isso e sofremos o segundo golo num erro nosso que não pode acontecer. Mesmo depois de estar em desvantagem, com mérito do Boavista, a equipa nunca se desequilibrou, teve sempre a calma necessária e foi dessa forma que conseguimos fazer o 2-2 e o 3-2. Parece-me uma vitória justa. São três pontos, satisfeitos hoje, amanhã desfrutar da folga e na terça-feira vamos já preparar o próximo jogo».

[Sensação da vitória] «É bom. Um Vitória-Boavista é muito isto, calor na bancada, adrenalina em alta e jogos competitivos. Passámos isto aos jogadores, eles teriam de ter a abordagem correta, e tiveram. O nosso campeonato é isto, estamos no sexto jogo consecutivo sem perder, mas sabemos as dificuldades que vamos ter. Equilíbrio é essencial.»

[Substituições de Bamba e Afonso Freitas] «O treinador toma muitas decisões ao logo do jogo, ao longo da semana. Entendemos que o Ibrahima Bamba com amarelo e com o domínio que tínhamos podíamos estar com uma linha de quatro na defesa quatro e dois jogadores na área. Logo a seguir o Vitória sofre. Ganhámos, mas se assim não fosse sei o que iria ser dito do Moreno. Dá-me conforto perceber os grandes homens que temos, parecem ter uma experiência que não têm. Fui eu que lhes pedi para circular a bola, para esperar o melhor momento para cruzar. Foi isso que nos deu a vitória».

[Intensidade foi chave] «Foi importante, a equipa nunca quebrou. Mas, tão importante como a capacidade física foi o critério com bola. Para mim foi a grande chave da vitória. Por vezes fica mais difícil encontrar espaços com menos um homem e se não tivéssemos este critério com bola não íamos conseguir ficar com os três pontos».