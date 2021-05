A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos.

No dia 30 de abril, a atriz de 57 anos sentiu-se indisposta durante as gravações, tendo sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral.

O marido, João Soares, deixou uma emotiva mensagem de homenagem nas redes sociais:

«A minha João partiu.

Infelizmente, todo o meu amor por ela, todo o amor da família e todo o amor dos amigos não foi suficiente para impedir que esta viagem se iniciasse.

Algo ou alguém lá em cima, com muita força... com muita, muita, muita mais força levou-a para junto de si. Acredito que tenha sido porque ela é precisa, é necessária, faz falta lá, ainda mais do que faz falta aqui... e porque não tomaram em conta o que me faz falta a mim.

Para onde vai, vai fazer aquilo que sempre fez: cuidar! Agora pode fazê-lo sempre. A todos.

O meu Anjo ganhou asas.

A minha João partiu.

Até já, meu amor. Cuidarei dos nossos. Estaremos juntos quando assim acontecer. Espera-me. Teu. Sempre teu.»