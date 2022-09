Miguel Oliveira (KTM) vai sair da oitava posição para o Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª prova da temporada de Moto GP, apesar de uma queda sofrida nos minutos finais da qualificação.

O piloto português fez a melhor volta em 1.55,895 minutos,ou seja, a 0,681 segundos do mais rápido. Ora, e essa acaba por ser a grande novidade do fim de semana até ao momento. Isto porque o mais rápido foi o espanhol Marc Márquez (Honda). Parece quase um exagero dizer que alguém que foi oito vezes campeão do mundo surpreende com o primeiro lugar na qualificação, mas atente-se ao dado. Seguido de Johann Zarco (Ducati) e Brad Binder (KTM), Marc Márquez volta fazer uma 'pole' mais de mil dias depois da última vez que o conseguira: precisamente no GP do Japão mas de 2019, lembra a Lusa.

«Estou muito feliz pela pole. Esta manhã senti-me muito forte com a pista molhada e decidi tentar. É muito importante para nós e para o futuro. Amanhã, com o piso seco, será uma história diferente», disse o piloto espanhol, que já foi oito vezes campeão do mundo.