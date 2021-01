Miguel Oliveira já tirou o código e está mais perto de, finalmente, ter a carta de condução de motociclos. O piloto de Moto GP aproveitou uma folga no seu apertado calendário para vir a Portugal despachar a parte teórica. Não foi fácil, mas Miguel Oliveira só falhou uma questão e segue, agora, para a sua praia, a parte prática.

O piloto de Almada de 26 anos contou no final que sentiu algumas dificuldades com uma ou outra questão, referindo que são muitas as diferenças entre as regras de condução exigidas fora das pistas.

«Esta foi a parte mais difícil, nem tudo é muito intuitivo de responder e as coisas, na minha prática, processam-se de forma completamente diferente do que na condução em estrada. Não é um reaprender tudo novo, mas algumas perguntas não são tão óbvias e requer sempre estudo», destacou.