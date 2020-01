A morte de Paulo Gonçalves fez com que alguns pilotos portugueses expressassem as suas condolências públicas ao motociclista vitimado na etapa de hoje do Dakar.

O piloto do Moto GP Miguel Oliveira recorreu às redes sociais para recordá-lo como «um exemplo para todos».

«Paulo, deixaste uma marca profunda na vida de quem teve o privilégio de se cruzar contigo. A tua coragem e valentia são exemplo para todos nós. Descansa em paz», lê-se na publicação no Instagram que é acompanhada pela fotografia de Paulo Gonçalves.

Por sua vez, Tiago Monteiro, ex-piloto de Fórmula 1, agora no Mundial de Carros de Turismo (WTCR), escreveu: «Um guerreiro, uma pessoa incrível! Descansa em paz amigo.»

Também António Félix da Costa lamentou a tragédia. «Um dos maiores guerreiros do nosso desporto. Deixou nos a fazer o que mais gostava. És um tigre Paulo. Descansa em Paz!», escreveu o piloto português da Fórmula E.