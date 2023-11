O piloto português Miguel Oliveira (RNF Aprilia) vai partir da 17.ª posição para a corrida principal do Grande Prémio do Qatar, em MotoGP.

Miguel Oliveira registou o sétimo melhor tempo (1:53.099m) da primeira ronda de qualificação (Q1) e não conseguiu o acesso à Q2.

Este sábado, pelas 17 horas, há ainda corrida sprint na principal categoria de motociclismo.

Na Q2, que decidia a “pole”, o italiano Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) foi o mais rápido (1:51.762m) e vai sair na frente na corrida principal, agendada para as 17 horas de domingo.

