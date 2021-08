Miguel vai partir das 12.ª posição para o Grande Prémio da Estíria (Áustria), 10.ª prova do Mundial de MotoGP.

O piloto português da KTM está algo combalido de uma queda aparatosa sofrida nos treinos de sexta-feira, mas vai tentar um bom resultado no circuito onde se estreou, no ano passado, a vencer na categoria rainha do motociclismo.

