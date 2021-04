Miguel Oliveira vai partir da 10.ª posição da grelha para o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

O piloto português da KTM teve uma queda aparatosa (aparentemente sem consequências físicas) já perto do final da qualificação no Autódromo Internacional do Algarve e comprometeu irremediavelmente a luta por um melhor lugar.

Recorde-se que no ano passado Miguel Oliveira não só venceu em Portimão como conquistou a primeira pole-position da carreira no MotoGP.

Fabio Quartararo, da equipa oficial da Yamaha, obteve o segundo melhor tempo da sessão de qualificação, mas vai partir do primeiro posto. Francesco Bagnaia, que tinha sido o mais rápido, caiu de primeiro para 11.º por não ter respeitado as bandeiras amarelas acionadas após a queda de Miguel Oliveira.