O português Miguel Oliveira terminou esta sexta-feira o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Espanha, sexta prova do Mundial de MotoGP, no 15.º lugar.

O piloto da KTM terminou com o tempo de 1.38,012 minutos, a 0,941 segundos do mais rápido, o francês e campeão em título Fábio Quartararo (Yamaha), que venceu o GP de Portugal.

Oliveira melhorou quase um segundo na sessão da tarde, em 17 voltas, depois de ter conseguido o 16.º melhor tempo durante a manhã, num total de 20 voltas. Todos os pilotos, de resto, melhoraram os tempos nesta sessão.

O italiano Enea Bastianini (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,201 segundos de Quartararo, seguindo-se o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), a 0,212 segundos.

A sessão ficou marcada pelas duas quedas do espanhol Marc Márquez (Honda), que terminou em 19.º lugar.

Este sábado, realizam-se mais duas sessões de treinos livres e as duas fases da qualificação.

Quartararo e o espanhol Alex Rins (Suzuki) lideram a classificação, ambos com 69 pontos, ao passo que Miguel Oliveira é oitavo, com 39.