O Grande Prémio da Índia de MotoGP foi adiado para 2025 «por razões operações», anunciou a empresa promotora da competição.

«O governo do estado de Uttar Pradesh garantiu o seu compromisso a longo prazo com o MotoGP, pelo que o campeonato irá regressar ao Circuito Internacional de Buddh em março de 2025, altura em que se esperam condições meteorológicas adequadas aos espetadores e aos pilotos», explicou a Dorna em comunicado.

No lugar do Grande Prémio da Índia, que estava previsto para 22 de setembro, foi colocado o GP do Cazaquistão, que estava previsto para junho, mas foi adiado devido a graves inundações.