Miguel Oliveira abandonou o Grande Prémio de França devido a uma queda a três voltas do fim da corrida, quando seguia no nono lugar.

O piloto da KTM, que saiu do 17.º lugar da grelha, encetou uma recuperação assinalável e estava na luta pelo oitavo posto com o companheiro de equipa Brad Binder quando acabou por cair na curva 2 do circuito de Le Mans, deixando assim escapar a possibilidade de somar sete (se ficasse em novo) ou oito pontos, caso terminasse em oitavo.

Enea Bastianini, da Ducati, foi o vencedor da corrida (terceiro triunfo da época), à frente de Jack Miller (Ducati) e de Aleix Espargaró, da Aprilia.