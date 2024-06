O português Miguel Oliveira vai partir do 17.º lugar na sprint deste sábado e na corrida de domingo, no Grande Prémio dos Países Baixos, 8.ª prova do Mundial de MotoGP.

O piloto da Trackhouse Racing fez a melhor volta na Q1 em 1:32.123 minutos, terminando a 751 milésimos de Pedro Acosta (KTM) e falhou o acesso à Q2.

Francesco Bagnaia (Ducati) conquistou a «pole position» em Assen, ao concluir a melhor volta em 1:30.540 minutos. O campeão mundial terminou à frente de Jorge Martín (Pramac) e Maverick Viñales (Aprilia), segundo e terceiro, respetivamente.

A sprint decorre este sábado a partir das 14h00, enquanto a corrida está prevista para as 13h00 de domingo.