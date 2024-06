Miguel Oliveira (Aprilia) terminou no 16.º lugar, as primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio dos Países Baixos.

Esta posição impede assim o piloto português de passar diretamente à Q2, sendo que assim vai ter de competir na primeira qualificação, que arranca este sábado, às 9h50. Miguel Oliveira terminou a mais de um segundo do tempo mais rápido, conseguido por Francesco Bagnaia (Ducati).

Com um tempo de 1.31.340m, o italiano superou a concorrência e terminou à frente da armada espanhola, com Maverick Viñales a fechar no segundo posto e o compatriota Álex Márquez a completar os lugares do pódio.

Recordar que este sábado, a partir das 14h há corrida sprint no circuito de Assen e no domingo, a corrida oficial deste Grande Prémio dos Países Baixos.