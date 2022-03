Miguel Oliveira foi infeliz no arranque da nova temporada do Mundial de MotoGP, no Qatar, com uma queda na 11.ª volta que levou ao abandono quando o piloto português atacava o 10.º lugar da classificação.

O piloto português da KTM arrancou do 14.º ligar da grelha de partida e foi escalando posições nas primeiras voltas da corrida que era liderada por Pol Espargaró que aproveitou um mau arranque de Jorge Martin que caiu do primeiro para o sétimo lugar.

A melhorar o tempo pessoal a cada volta, Miguel Oliveira subiu até ao 11.º lugar e, a meio da prova, já depois de bater Alex Márquez e quando atacava a posição de Fabio Quartararo, com apenas três décimas de diferença, acabou por cair no final da reta da meta.

O italiano Enea Bastianini acabou por vencer esta corrida, depois de ultrapassar o espanhol Pol Espagaró a quatro voltas do final.

Confira o arranque de Miguel Oliveira: