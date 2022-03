O português Miguel Oliveira juntou-se aos restantes pilotos do MotoGP numa manifestação de apoio à Ucrânia, através de uma mensagem exibida na grelha de partida da primeira corrida da temporada, em Losail, no Qatar.

A fotografia com a expressão «unidos pela paz» foi partilhada nas redes sociais do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo, bem como pelo francês Fábio Quatararo (Yamaha), campeão em título, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Em conferência de imprensa, o espanhol Marc Márquez, seis vezes campeão de MotoGP, vincou que «todos os envolvidos no Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo opõem-se à guerra».

«Tudo o que podemos fazer a partir daqui é tentar apoiar todas as pessoas, famílias e crianças que sofrem por causa desta guerra, mas isso não é suficiente. Há pessoas muito mais importantes do que nós que têm que parar com isso», rematou.