Marco Bezzecchi (Ducatti) venceu a primeira edição do Grande Prémio da Índia numa corrida que ficou marcada pela queda de Pecco Bagnaia.



Por sua vez, Miguel Oliveira (Aprilia) ficou no 12.º lugar, recuperando cinco posições, uma vez que partiu do 17.º posto. Augusto Fernández e Aleix Espargaró não acabaram a corrida, o que permitiu que o português recuperasse lugares.



Já Marc Márquez caiu quando estava na luta pelos primeiros lugares, mas permaneceu em prova apesar de ter caído várias posições.



Bezzecchi agarrou-se ao primeiro lugar logo desde a primeira volta do traçado de Buddh e não mais perdeu a liderança. Por sua vez, Jorge Martin também ultrapassou Bagnaia à quarta volta e manteve-se atrás de Bezzecchi.



Esta luta pelo segundo lugar entre Martin e Bagnaia ficou marcada pela queda do italiano. Pecco caiu quando tentava segurar o segundo posto e acabou por entregar de bandeira essa posição a Martin.



Apesar da queda, o italiano Francesco Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 292 pontos, mas agora com apenas 13 de vantagem sobre Jorge Martin. Bezzecchi é terceiro, a 44.



Classificação final:



1.º Bezzecchi

2.º Jorge Martin

3.º Fabio Quartararo

4.º Binder

5.º Mir

6.º Zarco

7.º Morbidelli

8.º M. Vinales

9.º M. Márquez

(...)

12.º Miguel Oliveira