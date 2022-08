O português Miguel Oliveira assumiu esta terça-feira que assinou pela RNF, equipa satélite da Aprilia, tendo «em mente» um lugar na equipa de fábrica da construtora italiana no final do vínculo de dois anos.

«Quando explorámos esta oportunidade, sabíamos que os contratos são sempre em períodos de dois anos, com possibilidade de extensão de outros dois. Obviamente que essa transição estará em mente, se ambas as partes acharem que isso é possível», afirmou o piloto de 27 anos, numa conferência que decorreu em Almada.

O «Falcão» abordou o seu futuro, em conferência de imprensa, afirmando ainda que a mudança é «um passo na direção certa» para numa equipa que, acredita, lhe trará «mais oportunidades» para «obter bons resultados» no futuro.

O português confirmou que a continuidade na KTM voltou a estar nas opções nas últimas semanas, mas reconheceu que preferiu «sair da zona de conforto» para trocar «aquilo que era certo por aquilo que não é certo».

Mas para já, Miguel Oliveira ainda tem sete corridas do Mundial de velocidade para disputar ao serviço da KTM e só terá a primeira oportunidade para experimentar a sua futura mota em novembro, na última corrida da presente temporada.

«Foi-me dada permissão para que no final deste ano, em Valência, possa fazer um dia de treinos oficiais com a nova mota. No ano seguinte, obviamente iremos testar tanto à Malásia com aqui em Portimão, antes do primeiro Grande Prémio, também em Portimão», revelou o piloto.

Miguel Oliveira, de 27 anos, termina contrato no final da temporada com o construtor austríaco KTM, ao serviço do qual se estreou em MotoGP, em 2019, na Tech3, e rumou à equipa de fábrica em 2021.

O piloto natural de Almada, atual 10.º da classificação de pilotos, com 85 pontos, menos 115 do que o francês Fabio Quartararo, líder e campeão do mundo, conta quatro vitórias na categoria rainha do motociclismo de velocidade, com os triunfos em Portimão e na Estíria, em 2020, em Barcelona, no ano passado, e na Indonésia, nesta temporada.

No presente campeonato, alinharam pela formação propriedade de Razlan Razali, cujo nome utiliza as primeiras letras dos nomes dos seus filhos (Razali, Nadia e Farouk), o italiano Andrea Dovizioso e o sul-africano Darryn Binder, irmão mais novo de Brad Binder, atual companheiro de equipa de Miguel Oliveira na KTM.