Miguel Oliveira garantiu a presença na Q2, após terminar no quarto posto a segunda sessão de treinos livres, do GP de Itália.

No circuito de Mugello, o piloto português não tinha ido além da 17.ª posição nos primeiros treinos livres, só que a excelente prestação no momento decisivo permitiu ao «falcão» passar diretamente à segunda qualificação.

Destaque para o bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia (Ducati), que fez o melhor tempo, de 1m44.938, quase três décimas mais rápido que Alex Rins (Yamaha) e praticamente quatro décimas sobre Pedro Acosta (GASGAS).

Os pilotos preparam agora a qualificação deste sábado, que antecede o nono Grande Prémio da temporada, no circuito de Mugello.

✌️ @PeccoBagnaia keeps that momentum going on home turf! @Rins42 is up to 2nd ahead of @37_pedroacosta, who bounced back from a crash earlier on 💪#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/3lpqATV0ud