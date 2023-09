A corrida do Grande Prémio de San Marino e da Riviera de Rimini em MotoGP acontece a partir das 13 horas deste domingo.

O português Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) vai partir da 10.ª posição para a corrida, depois de ter obtido, no sábado, o melhor tempo na primeira sessão de qualificação (Q1) para aceder à Q2, na qual registou o 10.º tempo.

Na frente vai partir Jorge Martin (Prima Pramac Racing), seguido de Marco Bezzecchi (Mooney VR 46 Racing Team) e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), na primeira linha.

No sábado houve também corrida sprint, na qual Miguel Oliveira ficou fora dos nove lugares pontuáveis e Jorge Martin venceu: o espanhol somou mais 12 pontos para a classificação geral e superou os italianos Bezzecchi e Bagnaia, respetivamente segundo (nove pontos) e terceiro (sete pontos).

Após a sprint, Bagnaia, líder do Mundial, viu a vantagem na liderança reduzir para 45 pontos: tem 267, para os 222 de Martin. Bezzecchi é terceiro, com 198. Miguel Oliveira é nesta altura 14.º, com 55 pontos.

