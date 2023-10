A organização do Grande Prémio da Austrália de MotoGP anunciou esta sexta-feira a antecipação da corrida principal para sábado, relegando a corrida sprint para domingo, devido às previsões de mau tempo para o fim de semana.

As previsões apontam para muita chuva em Melbourne e os organizadores estão determinados em que a corrida que atribui mais pontos no campeonato decorra nas melhores condições possíveis. Nesse sentido, ficou decidido antecipar o Grande Prémio, mais longo (27 voltas), para sábado, e adiar a corrida sprint (13 voltas) para o dia seguinte.

«Esta decisão foi tomada proativamente para garantir o melhor e mais seguro espetáculo possível para todos os pilotos e aficionados no circuito do Grande Prémio de Phillip Island neste fim de semana», afirmou a organização num comunicado dirigido à imprensa.

🚨 Updated Schedule for the #AustralianGP 🇦🇺🚨



The #MotoGP Race will now take place on Saturday due to inclement weather forecast for Sunday 🏁



The #TissotSprint is now scheduled to begin at 14:00 local time (GMT+11) on Sunday, weather permitting ⏰ pic.twitter.com/56SQ4q2XQ3