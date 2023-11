O piloto espanhol da Ducati, Jorge Martín, venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de Motovelocidade, ao cruzar a meta com uma vantagem de 0,190 segundos sobre o segundo lugar e, assim, encurta a distância para Francesco Bagnaia, adiando a atribuição do título mundial para a corrida de domingo.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) acabou a corrida sprint na quinta posição, ficando com apenas 14 pontos de vantagem sobre Martín, que venceu pela nona vez esta época, uma corrida sprint, quando estão ainda 25 pontos em disputa.

«Arrisquei em correr com um pneu médio na frente. Estava no limite, mas tentei tudo, dei cem por cento. Era vencer ou cair», referiu o espanhol, que espera repetir o feito «na corrida de domingo».

Em segundo lugar da corrida sprint terminou o sul-africano Brad Binder, da KTM, com um tempo de 19m39,017s, e em terceiro o espanhol da Honda, Marc Márquez que fez 19m40,949s, registando uma diferença de 2,122 para o primeiro lugar.

Bagnaia consegue revalidar o título este domingo se terminar a última corrida do ano entre os cinco primeiros classificados.

Por outro lado, para conseguir ser campeão, Martín necessita de vencer e esperar que Bagnaia fique fora dos cinco primeiros, mas se o piloto italiano terminar a corrida em 15º ou abaixo, o piloto espanhol necessita apenas de acabar em 3º e também consegue ser campeão.

De recordar que o português, Miguel Oliveira, não correu devido a lesão.