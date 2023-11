Miguel Oliveira vai ter um novo patrão no mundial de MotoGP. A RNF vai sair de cena, envolta em dificuldades financeiras, tomando conta da equipa um novo investidor norte-americano.

A equipa continuará a ter o apoio da Aprilia, até porque o construtor italiano fez questão de garantir a manutenção das quatro vagas de pilotos no campeonato, pelo que não está em risco o lugar e Miguel Oliveira.

As dificuldades da RNF devem-se, sobretudo, ao facto de o principal patrocinador, a CryptoData, não estar a pagar o que deveria fazer.

A mudança, que deve estar prestes a ser anunciada oficialmente, fez com que o malaio Razlan Razali tenha anunciado, esta sexta-feira, a sua saída.

Numa publicação nas redes sociais, o até agora patrão da equipa despediu-se com uma mensagem onde agradece a «oportunidade única na vida para gerir e possuir uma equipa de MotoGP no Campeonato do Mundo», dizendo que foi «um percurso fantástico».

Razali elogia todos os elementos com quem trabalhou, dedicando palavras especiais aos diversos pilotos, referindo-se a Miguel Oliveira como «o dentista mais rápido do mundo».

Com a saída do malaio – e da CryptoData - a equipa passará para as mãos da Trackhouse, um grupo americano que possui uma equipa na NASCAR.

O contrato de Miguel Oliveira.

Os americanos já terão dado todas as garantias à Dorna (a empresa que detém os direitos comerciais do MotoGP) pelo que vão assumir a equipa, apesar de haver outros interessados.

Os pilotos da RNF, Miguel Oliveira e Raúl Fernández, têm contrato direto com a Aprilia para 2024, pelo que não terão problemas.

A marca italiana, de resto, deve manter o apoio a esta formação satélite em termos semelhantes aos deste ano.

Já agora, a equipa deve mudar de nome, já que RNF eram as iniciais dos filhos de Razlan Razali.