Jorge Martin ficou zangado com o décimo lugar na corrida de domingo do grande prémio do Qatar, que o deixou a 21 pontos de ‘Pecco’ Bagnaia na luta pelo título mundial de pilotos.

Em declarações á DAZN, o espanhol queixou-se dos pneus que lhe deram para a prova.

«Penso que foi muito claro. Quando o pneu começa a escorregar no início... algo não está bem», afirmou. «A certa altura senti-me muito frustrado. No final, até me estava a rir, porque a culpa não foi minha, de todo. Acho que mostrámos no Sprint que eu tinha ritmo para ganhar. Hoje, andar um segundo e meio mais lento por causa de um pneu que não funcionou, acho que é uma vergonha», acrescentou o piloto da Prima Pramac.

Mas Jorge Martin foi mais longe nas críticas.

«Estou muito frustrado com a situação, mas estaria mais frustrado se tivesse sido batido em pista e hoje não fui. Mais uma vez fui batido por fora. Não há muito a dizer. Penso que o nível dos pneus tem de subir muito. Não pode ser que o Campeonato do Mundo de MotoGP seja decidido por um pneu que não funciona e que coincidência que só tenha acontecido a um dos candidatos ao título», afirmou.

Apesar das queixas, o piloto espanhol recusou dizer que foi deliberadamente prejudicado.

«Acho que em nenhum momento foi de propósito, é evidente que nem eles percebem porque é que acontece, mas acontece. E fico zangado por ser eu, porque estou a lutar por um título e uma grande parte do Campeonato do Mundo já está decidida, depois de um ano de luta», explicou.

Apesar de tudo, ‘Martinator’ não desiste de inverter a situação no último grande prémio da temporada, em Valência, dentro de uma semana.

«Obviamente, vou acreditar até ao fim. Valência é uma pista que eu adoro. Conquistei as duas últimas ‘pole positions’, cheguei ao pódio nos últimos anos e tudo pode acontecer. Vou tentar até não ter mais opções matemáticas".