Miguel Oliveira tem uma fratura na omoplata direita, consequência da queda no início da corrida sprint do Grande Prémio do Qatar.

O piloto português da RNF Aprilia foi declarado inapto para correr, pelo que vai falhar a penúltima corrida do Mundial.

Numa curta nota publicada nas redes sociais, a organização do MotoGP informou que Miguel Oliveira vai ser sujeito a mais observações num hospital.

O piloto português deve assim falhar também a última corrida da época, que se realiza na próxima semana em Valência.

A QUEDA DE MIGUEL OLIVEIRA: