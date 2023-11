Miguel Oliveira abanonou a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de MotoGP, após queda logo na primeira volta.

O piloto português foi ao chão numa curva na qual também caíram também Enea Bastianini e Aleix Espargaró, tendo, de acordo com informações avançadas pela organização logo após a corrida, sido transportado para o centro médico do circuito de Lusail. Espargaró, informou a MotoGP, também foi observado.

Jorge Martín, da Pramac (Ducati), venceu a corrida sprint, enquanto Francesco Bagnaia (equipa oficial da Ducati), campeão do Mundo e líder do Mundial, não foi além da quinta posição. Os dois pilotos, que estão a discutir o título, estão agora separados por 7 pontos no campeonato, com vantagem para Bagnaia.