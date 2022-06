Corre-se neste domingo o GP dos Países Baixos do Moto GP, com o português Miguel Oliveira a partir do oitavo lugar da grelha de partida.

O piloto de Almada fez a segunda melhor qualificação da época, numa pista na qual conseguiu o quinto lugar na época passada.

Em Assen, a «Catedral» do Motociclismo, o «Falcão» procura um bom resultado.

