Jason Dupasquier, piloto luso-suíço que no sábado sofreu um grave acidente na qualificação do Moto3, continua a lutar pela vida, mas em estado muito grave.

Segundo a informação divulgada pelo hospital Carregi, em Florença, o piloto, que foi atingido por uma das motas após a queda, foi submetido a uma cirurgia torácica durante a noite devido a uma lesão vascular. «As graves lesões cerebrais persistem. Ele continua nos cuidados intensivos em estado muito grave», afirmou um porta-voz do hospital.

Por essa razão, a Pruestel GP, equipa de Dupasquier, de 19 anos, anunciou que não irá participar no GP de Mugello, nem na categoria do Moto3, nem no Moto2, onde também concorre.

«O nosso pensamento está todo com ele, aguenta-te!», comunicou a Pruestel.

Vários pilotos têm mensagens nas suas motas com a mensagem, «Continua a lutar, Jason», mote também de um vídeo publicado pela Moto GP nas redes sociais.