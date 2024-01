Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu este domingo o Rali de Monte Carlo.

O piloto belga terminou as 17 especiais da primeira prova do mundial com o tempo de 3h09m30s, menos 16,1 segundos que o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) e 45,2 que o terceiro classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).

No último dia da prova, Neuville começou com uma vantagem de 3,3 segundos sobre Ogier, recordista de triunfos em Monte Carlo (9), mas venceu as três especiais do dia, incluindo a ‘power stage’ final, em Col de Turini, e garantiu o triunfo.

«Sinceramente, nem tenho palavras. Este fim de semana foi incrível e senti-me muito bem com o carro. Temos de continuar a trabalhar, mas estamos muito satisfeitos com este resultado», afirmou o piloto belga, que desde 2020 não liderava o campeonato e que garantiu a 20.ª vitória no Mundial.

«Foi uma grande batalha com o Thierry. Parabéns para ele, que foi muito rápido durante todo o fim de semana. Para mim, foi uma montanha russa de emoções», destacou Ogier.

Relativamente à classificação geral, o belga lidera com 30 pontos, Ogier é segundo, com 24, e Elfyn Evans terceiro, com 21. No campeonato de construtores, a Toyota lidera com 46 pontos, mais um que a Hyundai, e a M-Sport Ford é terceira com 12.

A próxima prova do mundial será o Rali da Suécia, de 15 a 18 de fevereiro.