A Roma venceu este domingo no terreno do Spezia por 2-0, somando o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos.

Foi uma vitória justa da formação de José Mourinho, que teve em Paulo Dybala o grande destaque da partida: o argentino, que em dezembro se sagrou campeão do mundo no Qatar, fez as duas assistências para os golos da Roma.

El Shaarawy, aos 45 minutos, e Tammy Abraham, aos 49 minutos, fizem os golos do triunfo, num jogo em que Rui Patrício não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa. Sinal de que a Roma soube controlar a partida, mesmo quando não teve bola.

Aliás, o Spezia teve mais posse de bola (52 por cento), fez mais passes, mas não rematou uma única vez enquadrado com a baliza. A Roma acabou por fazer mais remates, acertou três vezes enquandrado com os postes e marcou dois golos.

Com esta vitória, a equipa de Mourinho igualou o Inter Milão no terceiro lugar, ultrapassando Atalanta e Lazio, e ficando a um ponto do Milan. Isto numa jornada em que a Atalanta defronta a Juventus e a Lazio joga frente ao Milan.